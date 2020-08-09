"Він вчився у Зідана, у Вальверде": Маркевич оцінив перспективи сина в Маріуполі

"Я думаю, що він може щось мені підказати. Він працював чотири роки в Іспанії. Зі мною їздив майже на всі збори. Він знає мою роботу і роботу найкращих тренерів. Він вчився у Зідана, у Вальверде.

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Головне, щоб у нього все вийшло. Зараз в команді багато молоді буде. Зрозуміло, що то не так просто. Ну, то його вибір, тому хай починає. Думаю, у Маріуполя буде такий стиль, який був у Агробізнеса, коли він його тренував", – сказав Мирон Маркевич в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Маркевич-молодший очолив Маріуполь 3 серпня, замінивши на цій посаді Олександра Бабича. Азовці посіли 7 сходинку в минулому розіграші УПЛ, а потім програли Колосу у фіналі плей-офф за Лігу Європи.

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