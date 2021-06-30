"Два факти все ж затьмарили гру: інцидент з молодою людиною в формі збірної Росії та українці, які грали з гаслами націоналістичного спрямування. Нагадаю, навіть в УЄФА рекомендували прибрати заборонені гасла з форми.

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Що стосується вболівальника, не так важливо: росіянин він чи ні. Великий респект хлопцю, який не побоявся прийти на трибуну до українських уболівальників з прапором і в формі збірної Росії. Очевидно, що він підтримував Україну. Замість того, щоб на радостях прибрати всі негативи і проблеми, українські вболівальники взяли й зіпсували свято собі та іншим. Який сенс? Думаю, це зроблено спеціально, щоб зачепити або зловити зірку в інтернеті. Люди приїхали вболівати, а за підсумком отримують негатив. Якщо я правильно розумію, відібрали прапор та розірвали форму. Це лише псує свято.

Такі речі неприпустимі. Засуджую і закликаю припинити подібні витівки. На трибуні ж є служба безпеки і система розпізнавання осіб – при бажанні можна знайти і покарати порушників. Не зовсім зрозуміло, чому не відреагувала служба безпеки та правоохоронці. Наші дипломати зобов'язані звернутися в поліцію з проханням розібратися з цим інцидентом. Справу треба довести до кінця", – цитує депутата championat.

Нагадаємо, на трибуну до українських фанатів пробрався невідомий з прапором Росії та радянською символікою, за що отримав заслужений хук по підборіддю та був спрямований у відомому напрямку вже без свого "екіпірування".

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