"В епізоді з голом Довбика суддя мав зафіксувати порушення правил проти Баскіротто. Моя команда грала з натхненням, переконаністю, рішучістю, але цього виявилося недостатньо. Захисник отримав удар плечем від Довбика, і я не знаю, чому арбітр не дав свисток у цей момент.

Довбик ризикує пропустити топ-матч Роми за місце в ЛЧ – видання розкрило причини

Баскіротто відлетів від Довбика на два метри після цього фолу. Він важить 90 кг. Він не той захисник, який програє фізичні дуелі. Він живе заради фізичного контакту. Але сталося те, що сталося", – сказав Джампаоло в інтерв'ю DAZN.

За підсумками цієї зустрічі Лечче опустився на 17-те місце в турнірній таблиці Серії А. Рома тимчасово піднялася на шосту сходинку.

Довбик голом приніс Ромі 7-му перемогу поспіль, дотиснувши Лечче – VAR вкрав в українця асист, "вовки" в зоні єврокубків