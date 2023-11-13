"Ми знали про Довбика багато років, коли він ще грав за Дніпро-1 у менш конкурентоспроможній і менш простежуваній лізі. За такими гравцями складніше спостерігати. Він уже тоді забивав багато голів.

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Ситуація, яку, на жаль, переживає Україна, сприяла угоді з ним, оскільки вона дозволила нам придбати гравця, який має для нас велике значення", – цитує Карселя TUTTOmercatoWEB.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Довбик провів 14 матчів за Жирону у всіх турнірах. Українець відзначився 7 голами і віддав 6 асистів. Жирона очолює турнірту таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал, який іде другим, на два пункти.

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