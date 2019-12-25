"Він творить великі справи", – директор із комунікацій Гента розхвалив Яремчука

Директор із комунікацій бельгійського Гента Патрік Ліпс, коментуючи результати жеребкування плей-офф Ліги Європи, віддав належне українському форварду Роману Яремчуку.

"Ми грали з Ромою десять років тому: програли 1:7 вдома та 1:3 в Римі. Ця команда дуже сильна. Ми щиро сподівалися потрапити на Рейнджерс.

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Маємо в команді чудовий мікс гравців. Є футболісти з досвідом виступів у Лізі чемпіонів. Але є і талановити та перспективні спортсмени, як-от Яремчук – наш центральний нападник, який творить великі справи в Бельгії", – цитує функціонера Tuttomercatoweb.

Відзначимо, що Роман Яремчук у нинішньому сезоні провів за Гент 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів. Перший поєдинок проти Роми "буйволи" зіграють 20 лютого в Римі.

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