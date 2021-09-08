"Результат сьогоднішнього матчу дуже важливий як для мене, так і для хлопців. Тому що 9 жовтня у Фінляндії ми будемо грати вирішальний матч. Для цього потрібен позитивний результат, щоб хлопці з ним їхали. Ви розумієте, що це буде за гра.

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Я беріг Качарабу, щоб він не перегорів. Говорив, що він буде грати в Чехії. Він тут все знає. Дебютувати за збірну – дуже складна ситуація. Зараз у нас дефіцит центральних захисників. Я його добре знаю, тому відразу довикликав у збірну.

Хлопці справили гарне враження, ми з ними розмовляли. Сьогодні дебютують деякі гравці, не буду говорити хто. Я в них вірю, вони нікого не бояться", – сказав Петраков в ефірі Футбол NEWS.

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