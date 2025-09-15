"Динамо двічі вигравало. Немає зараз того класу в динамівців для того, щоб витримати отой тиск, який є в команди суперників, яка хоче стрибнути вище голови. І Динамо не вистачає якоїсь солідності для того, щоб довести все до перемоги. Були моменти, коли можна було закінчити гру.

"В Оболоні потенційно відібрали два очки": Саленко відверто оцінив фіаско Динамо та Шахтаря

Два м'ячі київське Динамо пропустило з центральної зони. Я собі не уявляю, щоб футболіст якогось клубу проти Динамо біг з центра поля сам на сам. Це проблема, дуже велика проблема. Тут треба щось вигадувати. Сказати, що була тотальна перевага Динамо, я не можу.

Я пам'ятаю 2010 рік. Мені здається, що там так само десь в стартовому турі зустрічалися Оболонь і Динамо. Так само на стадіоні Оболоні, так само нічия. І це було катастрофічно потім для Газзаєва, тому що він той сезон не допрацював.

Зараз така сама ситуація, коли не вистачає оцього запасу, щоб відчувати впевненість і спокійно перемогти. Щойно йде конкурентна боротьба, щойно Динамо хтось нав'язує боротьбу, саме конкретно силову боротьбу, то команда Шовковського починає трохи десь губитися. А Оболонь навпаки, проявила себе", – заявив журналіст Ігор Циганик у ефірі своєї програми на YouTube.

Нагадаємо, що наступний матч Динамо проведе 17 вересня проти Олександрії в рамках 1/16 фіналу Кубка України.

