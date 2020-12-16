Еркут Согут – агент Месута Озіла – розповів про ставлення свого клієнта до лондонського Арсенала, який не включив його у заявку на сезон.

"Ситуація непроста. Озіл любить Арсенал і вболівальників. Він шкодує, що йому не дали шанс у цьому сезоні. Думаю, вболівальники хочуть, щоб він повернувся на поле, в останній грі вони скандували його ім'я.

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Він тренується старанніше, ніж будь-коли. Крім тренувань в клубі, він також тренується вдома, один. Це свідчить про його професіоналізм, його серйозність. Шкода, що Месут не грає. Звичайно, всі обговорюють його зарплату, і я розумію чому. З моєї точки зору, це розтрата з огляду на його талант і креативність.

Багато клубів хотіли б отримати Озіла. Так було завжди, але його готовність поважати контракт і грати нікуди не зникла. Він людина слова, вірний, таких важко знайти в наш час", – цитує агента Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Месут Озіл не потрапив у заявку Арсенала на сезон. Термін контракту футболіста закінчується 30 червня 2021 року.

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