Норман Карузо, агент новачка московського ЦСКА Хорхе Карраскаля, розповів про майбутнє колумбійця після наступу росіян на землі України.

"Немає жодного шансу, що Хорхе залишить Росію. Він точно залишиться у Москві", – зазначив Карузо у коментарі Рейтинг Букмекерів.

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Додамо, що Карраскаль цієї зими став гравцем ЦСКА Москва, його контракт розрахований до літа 2022 року, після чого він має повернутись до Рівер Плейта. Однією з можливих причин того, що колумбієць не покине Росію є те, що більшість країн закрили повітряні кордони для Росії.

Весь цивілізований світ продовжує підтримувати Україну на фоні російського вторгнення. Наші хлопці гідно здійснюють супротив та знищують сили ворога вже 5-й день.

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