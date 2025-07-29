Італійські та англійські ЗМІ не перестають відправляти форварда Роми Артема Довбика в чемпіонат Англії. Днями з'явилася інформація про те, що в послугах форварда зацікавлені Крістал Пелас, Вест Хем і Лідс. Агент українця Олексій Люндовський відреагував на ці чутки.

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– Чи може Артем піти з Роми? Ви спілкувалися з іншими європейськими клубами?

– Добрий день, дякую за питання. Артем зосереджений на підготовці до нового сезону в Ромі. Зараз він тільки про це і думає, і подібні чутки в останні дні тільки збивають його з пантелику, – сказав Люндовський в коментарі порталу LAROMA24.IT.

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