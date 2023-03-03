"Він тебе не прикриє": Мессі залишили погрози, обстрілявши магазин дружини
3 березня 17:23 - Читать на русском
Окрім тисяч фанатів, нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі має ще й недоброзичливців.
У Росарсіо двоє невідомих на мотоциклі у четвер вранці обстріляли металеві ролети сімейного магазину Антонелли Рокуццо і залишили записку Ліонелю.
Мессі визначився, де хоче продовжити кар'єру, – журналіст
"Мессі, ми чекаємо на тебе. Хавкін (нинішній мер Росаріо – прим.) – наркоторговець, він не прикриє тебе", – йшлось у посланні, прикріпленому до мішка з вугіллям.
Загалом по магазину Supermercado Unico зловмисники випустили 14 куль. Тамтешні місцеві ЗМІ повідомляють, що так злочинці можуть вимагати гроші від зірки ПСЖ.
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