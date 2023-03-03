Окрім тисяч фанатів, нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі має ще й недоброзичливців.

У Росарсіо двоє невідомих на мотоциклі у четвер вранці обстріляли металеві ролети сімейного магазину Антонелли Рокуццо і залишили записку Ліонелю.

Мессі визначився, де хоче продовжити кар'єру, – журналіст

"Мессі, ми чекаємо на тебе. Хавкін (нинішній мер Росаріо – прим.) – наркоторговець, він не прикриє тебе", – йшлось у посланні, прикріпленому до мішка з вугіллям.

Загалом по магазину Supermercado Unico зловмисники випустили 14 куль. Тамтешні місцеві ЗМІ повідомляють, що так злочинці можуть вимагати гроші від зірки ПСЖ.

The prospect of Lionel Messi returning to Rosario to play for Newell's was dealt a blow overnight.



A supermarket owned by his wife's family was shot at 14 times & a message left:



"Messi, we are waiting for you. Javkin (mayor of Rosario) is a drug dealer and won't protect you" pic.twitter.com/LcHOdlbGry — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) March 2, 2023