"Можливо Шевченко і народився під щасливою зіркою. Але за цим стоїть копітка робота. І цілеспрямованість, яка у Андрія є. Ми бачили, як він, будучи гравцем, рухався вперед по висхідній.

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Так само, як і він став тренером. Він максималіст по суті . Все, за що він береться – намагається максимально якісно робити і вимагати цього від тих людей, які йому допомагають. Тому не дивно, що він став володарем "Золотого м'яча" і зараз є топ-тренером.

Де Шевченко продовжить кар'єру? Я ближче схиляюся до Мілана. Він там рідна людина, там його всі дуже люблять. І для нього це теж рідна країна, друга після України. І менталітет у нього вже європейський. Там, мені здається, буде легко йому працювати. Андрій виріс уже в плані знань. Мені здається, італійський чемпіонат – та першість, де він може себе якнайкраще проявити", – сказав Костюк у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Шевченко припинив роботу зі збірною України після Євро-2020. У нього та його тренерського штабу закінчився термін дії контрактів, а домовитися з УАФ щодо нових угод не вдалося. ЗМІ сватали Андрія у різні клуби та збірні, однак українець поки залишається без роботи.

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