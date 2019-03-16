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"Він так напився, що його знайшли в кущах", – Щенсни пригадав кумедну історію про Вілшера

16 березня 22:57 352 Читать на русском
"Він так напився, що його знайшли в кущах", – Щенсни пригадав кумедну історію про Вілшера
Войцех Щенсни та Джек Вілшер / соцмережі

Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни розповів про курйозний випадок, який трапився з його колишнім одноклубником в Арсеналі Джеком Вілшером, на весіллі поляка.

"Вілшер є моїм найкращим другом, нарівні з Крихов'яком. Під час мого весілля він так напився, що ми ніде не могли його знайти протягом двох годин. Згодом його знайшли в кущах, де він спав.

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Він переніс одну травму, яку так повноцінно і не залікував. Це спричинило наступну травму і так без кінця.

Джек – один з найяскравіших талантів, яких я коли-небудь зустрічав. Через ці травми він грає всього лише за Вест Хем, хоча міг би грати за великий європейський клуб", – сказав Щенсни в інтерв'ю YouTube-каналу Foot Truck.

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Теги
Англія Джек Вілшер Джек Вілшер Войцех Щенсни Войцех Щенсни футбольні курйози
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