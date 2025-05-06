– Цей сезон – один із найуспішніших для нього. Ви відчуваєте це не лише зі статистики, а й у щоденному спілкуванні?

– Так, я це відчуваю. Він став більш впевненим у собі – і це видно навіть у звичайних розмовах. Його емоційний стан значно покращився, і він наче заряджений позитивною енергією.

"Бувають непорозуміння": захисник Динамо розкрив подробиці виховання сина разом із Суркісом

– З чого для вас почалась його серія? Був момент, коли ви подумали: "Він розігнався серйозно"?

– Так, був такий момент. Я пам’ятаю, коли він почав забивати матч за матчем і показувати стабільно високу гру. Тоді я зрозуміла, що він дійсно на піку своєї форми. Став більш сконцентрованим, кожен матч для нього – це як новий виклик, і він справді почав відчувати, що може досягти ще більше, – розповіла Анетт у інтервʼю YeSport.

До слова, цього сезону Єгор забив 11 голів та віддав 3 асисти у 24 матчах всіх турнірів за Кривбас.

"Хотіли змусити Динамо помилятись": дублер рекордсмена УПЛ потрапив під роздачу, його батько – зірковий екс-голкіпер