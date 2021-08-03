"Кононов став нашим другом, коли тільки очолив Карпати. Він не робив із себе тренера, який якщо сказав – значить так і буде. До Кононова за порушення режиму що тільки не робили, але футболісти все одно продовжували його порушувати, при Кононові – ніяких штрафів і команда взагалі не порушувала режим. Він підбирав такі слова, що команда просто хотіла йти і грати.

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В останній рік своєї роботи він став таким, яким не можна бути. Знаю, що і тренерський штаб перелаявся між собою. І він сам не міг знайти спільну мову з футболістами. Але я все одно говорю, що це топовий тренер. Ми ж не знаємо, через що це сталося, може відносини з президентом зіпсувалися. Він нам це не розповідав. А що стосується тієї історії, коли він надів футболку з Путіним – це неправильно", – поділився Тлумак у інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, Кононов очолював Карпати з 2008 по 2011 роки, після чого перебрався до розташування Севастополя, а пізніше і до чемпіонату Росії. Саме за роботи білоруського фахівця львів'яни вперше у своїй історії дістались групового раунду Ліги Європи.

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