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Він стане важливим гравцем для Ювентуса, – Гасперіні про перехід вихованця Аталанти у туринський клуб

22:49 46 Читать на русском
Він стане важливим гравцем для Ювентуса, – Гасперіні про перехід вихованця Аталанти у туринський клуб
Деян Кулусевскі / La Gazzetta dello Sport

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував перехід шведського хавбека Деяна Кулусевскі у туринський Ювентус.

"Кулусевскі добре проявив себе у цьому сезоні, тож цілком природно, що він отримує багато уваги в засобах масової інформації. Парма зараз використовує його у новій ролі, адже у них багато травм у нападників. Я впевнений, що Кулусевскі стане дуже важливим гравцем для Ювентуса.

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Всі сторони виграють від цього трансферу. У гравця буде шанс проявити себе у складі гранда, у Юве – інвестиції на майбутнє, а у нас буде можливість продовжити будівництво нашого клубу", – цитує Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Кулусевскі є вихованцем Аталанти, за яку зіграв 3 матчі у минулому розіграші Серії А. Він підписав контракт із туринцями до літа 2024 року. Другу половину сезону 2019/20 швед проведе в Пармі на правах оренди. Трансфер коштував Юве 35 млн євро.

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