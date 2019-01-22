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"Він стане хорошим воротарем", – екс-конкурент Луніна в Реалі оцінив потенціал українця

15:55 451 Читать на русском
"Він стане хорошим воротарем", – екс-конкурент Луніна в Реалі оцінив потенціал українця

Колишній голкіпер Реала, який нещодавно перейшов в Лідс, Кіко Касілья поділився враженнями від тренувань разом з Андрієм Луніним.

"Він скромний хлопець, який любить наполегливо працювати. Я не знаю, чи залишиться він в Мадриді, чи ні, але він буде хорошим воротарем", – цитує Касілью Marca.

Касілья став гравцем Лідса

Нагадаємо, 32-річний Кіко, який є вихованцем клубної академії Реала, так і не зміг скласти конкуренції Куртуа та Навасу, тому вирішив продовжити кар'єру в Англії.

Андрій Лунін перебрався в мадридський клуб минулого літа та пройшов разом з командою передсезонну підготовку. Зараз українець виступає на правах оренди в Леганесі, де зіграв всього 4 матчі в усіх турнірах.

Іспанські судді, можливо, допомогли Барселоні обіграти Леганес, а Суарес грубо "заїхав" по обличчю конкуренту Луніна

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Українці за кордоном Андрій Лунін Андрій Лунін Кіко Касілья Кіко Касілья
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