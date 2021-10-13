"Ми з ним спілкувалися про це. Я сказав, що він справжній мужик і боєць. Він щирий, і в цьому, напевно, відкриття для наших журналістів. До цього такого не було, щоб людина щиро розповідала, що відбувається всередині команди, яке буває спілкування.

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До нього цього ніколи не було. Але також він неординарна особистість, яка буде пропагувати різні підходи до прес-конференцій. Коли востаннє з ним спілкувався, то ми жартома з ним сказали, що в жартах, напевно, Петраков найкращий. Якщо трохи жарту додати в його щире спілкування, буде добре.

Пожартували, посміялися... В цьому тільки й полягає наше спілкування. А решта – це його рішення. Тільки він вибирає, як спілкуватися всередині з гравцями, кого запрошувати і яку систему гри запропонувати", – сказав Павелко у ефірі Профутбол Digital.

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