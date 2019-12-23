"Він слідкував за мною", – Мбаппе про боротьбу з Мессі за "Золотий бутс" в сезоні-2018/19

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе розповів, як минулого сезону боровся за "Золотий бутс" з форвардом Барселони Ліонелем Мессі.

"Наприкінці минулого сезону, замість того аби відпочивати, я вирішив перевершити себе. Потім я зрозумів, що можу поборотися за звання найкращого європейського бомбардира і виграти "Золотий бутс". Але моїм суперником був Мессі. Я поклав два голи, він поклав три. Я забив три, він – чотири! Це було настільки неймовірно, що я обговорював це з Усманом Дембеле.

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"Це неможливо, він робить це навмисно? Він стежить за тим, скільки голів я забив?" – питав я. "Звичайно, він стежить за тобою!" – відповідав Усман. Тоді я сказав собі: "О так! Мессі спостерігає за мною. Такий гравець мною не нехтує ", – цитує слова Мбаппе видання France Football.

Нагадаємо, в сезоні-2018/19 володарем "Золотого бутса" втретє поспіль став нападник збірної Аргентини та каталонської Барселони Ліонель Мессі.

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