"Вінгери МЮ надто статичні. Санчо ніколи не біжить назад. Йому справді потрібен швидкий лівий захисник або центральний нападник, з яким можна було б обігратися. Наразі у нього цього немає.

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Антоні з іншого флангу також не повертається назад. Він схожий на поні з одним трюком. Завжди лізе в середину поля і б'є сам або ж просто віддає пас захиснику. Гадаю, що йому потрібно трохи розвинутися, хоча ми розуміємо, що це лише його перші тижні в клубі", – цитує Скоулза Daily Mail.

Нагадаємо, минулого літа МЮ віддав Аяксу за Антоні 100 млн євро, а Санчо перейшов з Борусії Д за 85 млн на рік раніше.

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