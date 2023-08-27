Наставник Динамо Батумі Андрій Демченко поділився думками щодо новоспеченого легіонера "гірників" Іраклі Азарова, який свого часу виступав за грузинську команду.

"Це лівий захисник атакувального плану. Дуже швидкий, спритний та технічний. За своїми ігровими характеристиками схожий на Жорді Альбу. Може нестандартно зіграти у штрафному майданчику суперника.

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Його найсильніша сторона – індивідуальна технічна майстерність. Не боїться обігрувати. Спокійно може пройти одного та навіть двох суперників. Він шульга, проте може не лише пасувати до штрафного майданчика, а й зміститися з флангу в центр та пробити по воротах правою.

Щодо недоліків... Захисник, який біжить вперед, не завжди встигає повертатися назад. Оскільки Іраклі підключається до всіх атак, то його необхідно страхувати центральному захиснику або опорнику. Думаю, тренер придумає, як компенсувати його мінуси.

Переконаний, що для ван Леувена Азаров буде дуже корисним. "Гірники" зараз сповідують нідерландський стиль, що передбачає постійне володіння м'ячем. Грузин повинен вписатися в цю модель. Разом із тим же Олексієм Кащуком на фланзі він може створити дуже ефективну зв'язку", – сказав Демченко у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Азаров, який лише 5 днів тому приєднався до Шахтаря, сьогодні дебютує у складі "гірників" у матчі 5-го туру УПЛ проти Колоса.

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