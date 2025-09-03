– Пане Ярославе, як ви відреагували на те, що ваш колишній підопічний Василь Буртник став гравцем Динамо? Здивувалися, що Василь так швидко вийшов на новий рівень?

– Абсолютно не здивувався, бо очікував цього. Можливо, не так швидко, але я знав, що рано чи пізно це станеться, і Василь буде грати в клубі УПЛ. Я не чекав, що це буде одразу такий великий клуб, як Динамо, але в мене ніколи не викликало сумнівів, що Буртник здатен грати на високому рівні в чемпіонаті України.

Я дуже радів, коли Василь зробив крок вперед і перейшов у тернопільську Ниву. Там досвідчені тренери на чолі з Юрієм Віртом могли дати йому більше, ніж молодий штаб Ревери 1908. А коли Буртник зробив крок з Ниви до більш іменитих фахівців, як Олександр Шовковський, я впевнений, що він буде ще швидше прогресувати і вийде на новий рівень.

– Чи зможе Буртник виграти конкуренцію у Попова, Біловара та ще одного новачка Аліу Тіаре?

– Це хлопці з іменем і хорошими даними, але Вася може стати рушійною силою і нав’язати конкуренцію в лінії захисту, яка так потрібна Динамо. Я впевнений, що він себе проявить з найкращого боку.

– Уболівальники України не дуже добре знають Буртника. Розкажіть, що це за гравець і які в нього сильні якості?

– Він фактурний, координований центральний захисник, який володіє першим пасом і може починати атаки. У нього відмінна діагональна передача. Також Вася має чудову швидкість, як стартову, так і дистанційну. Я навіть не знаю, чи може хтось із центральних захисників України позмагатися з ним у цьому аспекті.

Окрім цього, Буртник прекрасно грає на другому поверсі. Взимку я ознайомлювався з даними Wyscout і Василь був лідером за кількістю виграних верхових єдиноборств в Україні серед усіх ліг – його показник складав 79%! Також він був найкращим серед усіх ліг за відборами та підборами.

– Тобто він вже топ-гравець у захисті в Україні?

– Поки що рано говорити про топ, але з такими даними, талантом і відношенням до справи у Васі є всі можливості стати топ-гравцем.

– На кого за стилем гри з топових центральних захисників схожий Буртник?

– На Ван Дейка з Ліверпуля. Це перше, що мені спадає на думку.

– Динамо взяло Буртника в оренду на рік. Як думаєте, за цей час йому вдасться себе проявити і залишитися в київському гранді на постійній основі?

– Тут вирішує спортивний принцип. Якщо Вася проявить усі свої якості і покаже все, на що він здатний, то не сумніваюся, що він залишиться в Динамо. Повірте, в нього є дуже великий потенціал і козирі, на яких він може зіграти і вирости в топового гравця, – сказав Матвіїв у коментарі Українському футболу.

До слова, 23-річний оборонець Василь Буртник у сезоні 2024/25 виступав під керівництвом Ярослава Матвіїва у складі Ревери. Раніше він провів 17 офіційних матчів за івано-франківський клуб, не забиваючи, але тричі отримавши червоні картки.

