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"Він ще зовсім синок", – Мілевський жартівливо наїхав на Зінченка

17:39 888 Читать на русском
"Він ще зовсім синок", – Мілевський жартівливо наїхав на Зінченка
Олександр Зінченко / соцмережі

Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський порівняв своє та нинішнє покоління гравців.

"Я взагалі хлопців хотів побачити, але якось не вдається. В принципі, хто там залишився? Ярмола, напевно.

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Зінченко ще взагалі синок. Судячи з нашого нового покоління, хлопці, які на 10 років молодші за мене, взагалі не мають авторитетів – вони дещо інші люди, ніж ми в їхньому віці", – поділився Мілевський в інтерв'ю програмі ПроФутбол.

Нагадаємо, що Зінченко провів 7 матчів у всіх турнірах в складі Манчестер Сіті, не відзначившись результативними діями.

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Теги
Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Україна Україна Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Артем Мілевський Артем Мілевський
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