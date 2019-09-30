"Він ще зовсім синок", – Мілевський жартівливо наїхав на Зінченка

Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський порівняв своє та нинішнє покоління гравців.

"Я взагалі хлопців хотів побачити, але якось не вдається. В принципі, хто там залишився? Ярмола, напевно.

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Зінченко ще взагалі синок. Судячи з нашого нового покоління, хлопці, які на 10 років молодші за мене, взагалі не мають авторитетів – вони дещо інші люди, ніж ми в їхньому віці", – поділився Мілевський в інтерв'ю програмі ПроФутбол.

Нагадаємо, що Зінченко провів 7 матчів у всіх турнірах в складі Манчестер Сіті, не відзначившись результативними діями.

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