"Він ще не перейшов в клуб, а вже хоче піти", – ПСЖ відмовився включати в контракт Де Лігта пункт про суму відступних

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт ще не одягнув футболку ПСЖ, а вже викликав негатив у керівництва клубу.
ПСЖ не зміг домовитись із Маттейсом Де Лігтом щодо умов особистого контракту, повідомляє RMC Sport.
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Причиною цьому стала відмова паризького клубу включати в контракт нідерландця опцію щодо суми відступних в розмірі 150 млн євро. У Франції даний пункт не передбачений законом, тому може бути встановлений лише в усному порядку.
"Він ще не перейшов в клуб, а вже хоче піти", – заявив представник клубу.
За інформацією джерела, незважаючи на суперечності щодо контракту, чемпіони Франції не втрачають надії підписати 19-річного захисника.
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