"Він сам знищує свою кар'єру. Навіть не кар'єру, а реноме. Супряга постійно потрапляє в резерв Сампдорії, але туди може потрапити будь-хто, хто живий і на контракті у першій команді. Супряга не грає. І це провал.

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Ми спостерігаємо його переродження. Владислава дуже розкручували в Італії. Робили це на базі виступів за юнацьку збірну України. Дуже добре подавали його фізичні якості. Він швидкий, не без техніки, із гарною фактурою. Це був як конструктор LEGO, який треба взяти та зібрати. Люди відкривають, збирають та кажуть: "Що це таке? Це не IKEA, це якась китайська IKEA. Нам таке не потрібне", – сказав Моралес у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Супряга лише одного разу виходив на поле у складі Сампдорії, результативними діями не відзначався. Його контракт з італійцями чинний до 30 червня 2022 року.

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