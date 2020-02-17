"Він сам себе випустив на заміну": Саррі прокоментував повернення К'єлліні після важкої травми

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі прокоментував повернення захисника Джорджо К'єлліні після більш, ніж п'яти місяців у лазареті.

"Якщо чесно, К'єлліні сам себе випустив на заміну. Я повернувся і побачив його, він стояв прямо переді мною з футболкою в руках. Він запитав мене, коли ж я нарешті випущу його на поле. Він говорив про бажання зіграти ще з суботи. Тому я просто не міг відмовити", – цитує Саррі офіційний сайт Ювентуса.

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Нагадаємо, К'єлліні порвав хрестоподібні зв'язки коліна наприкінці серпня минулого року. Його довгоочікуване повернення припало на матч проти Брешії, у якому 35-річний центрбек з'явився на полі на 78 хвилині, замінивши Леонардо Бонуччі.

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