"Важкий матч, грати було непросто. Сильний вітер, суперник грав глибоко, залишаючи мало простору. Кожен раз, коли цей арбітр (бразилець Вілтон Сампайо, – прим.) судить нас, він робить одне і те саме. Здається, він робить це спеціально. У будь-якому випадку, це три важливі очки, які наближають нас до мети", – написав Мессі у своєму Instagram.

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До слова, робота бразильського арбітра не завадила Аргентині обіграти Перу (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Лаутаро Мартінес, а перуанці не змогли реалізувати пенальті у другому таймі.

Ця перемога дозволила "альбіселесте" набрати 25 очок та залишитись на 2 сходинці, відстаючи від першої Бразилії на 6 пунктів.

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