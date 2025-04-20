"Дуже щасливий. Насамперед тому, що я вважаю, що ми заслужили на перемогу в цій грі. Ми добре почали перші 20 хвилин, але, на жаль, пропустили гол, а в матчі, в якому потрібно перемагати, гравцям доводиться нелегко.

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Після перерви ми внесли тактичні зміни, і стало набагато краще. Ми були трохи динамічнішими з Мало Густо, який зміщувався з флангу в центр поля. Він робить це фантастично для нас із першого дня, і в другій половині матчу ми були набагато кращими.

Кінець сезону? У нас п'ять ігор у Прем'єр-лізі та дві в Лізі конференцій – загалом сім ігор, і всі ці ігри нам потрібно виграти", – цитує Мареску ВВС.

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