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"Він рахує свої голи навіть на тренуваннях", – Тухель розповів про ставлення Мбаппе до футболу

22:02 325 Читать на русском
"Він рахує свої голи навіть на тренуваннях", – Тухель розповів про ставлення Мбаппе до футболу
Кіліан Мбаппе / фото із соцмереж

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель розповів про підхід до футболу зіркових нападників команди – Неймара і Киліана Мбаппе.

"Клас цих футболістів не підлягає сумніву. І Неймар, і Кіліан дуже впевнені в собі. Їх впевненість не варто плутати з самовпевненістю, вона дуже допомагає в прийнятті рішень на полі.

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Неймар – футболіст, який не може демонструвати максимум, не маючи тісного зв'язку з тренером. З ним потрібно бути поруч, тоді все буде в порядку.

Мбаппе, як і Ней, – надзвичайно цілеспрямований, впевнений в собі і самодостатній футболіст. Особливо з огляду на його вік. Знаєте, він рахує свої голи навіть на тренуваннях.

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Одного разу він купив собі футболку з написом "100 голів на тренуваннях". Питаю: "Ти рахуєш всі голи? Навіть в маленькі ворота?". "Ні, тільки в великі ворота, коли в них є воротар", – відповів Кіліан", – цитує Тухеля Eurosport.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель
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