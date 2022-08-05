"Ми спілкуємося щодня, у нас є чат у Snapchat з кількома гравцями зі збірної Норвегії. Холанд – чудовий хлопець та гравець. На жаль для нас, для Ман Сіті він буде чудовим нападником. Бажаю йому всього найкращого, окрім тих матчів, коли ми гратимемо один проти одного.

"Трохи божевільний": Холанд склав думку про Гвардіолу після свого приходу в Манчестер Сіті

Так, я намагався переконати його перейти в Арсенал. Коли наші фанати викладали мою фотографію з Ерлінгом у футболках, я одразу ж відправив її йому. Я старався, але, на жаль, цього було замало! Він просто засміявся. Холанд – кумедна людина", – розповів Едегор в інтерв'ю Four-Four-Two.

До слова, Арсенал навіть трохи допоміг Ерлінгу Холанду. Лондонці купили в Манчестер Сіті Габріеля Жезуса, звільнивши для норвежця місце у складі команди Пепа Гвардіоли.

Українці стартують в АПЛ, Ноттінгем повертається, німці готують гольове шаленство – прев'ю довгоочікуваного євровікенду