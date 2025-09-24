– Ти – один з тих людей, хто спілкується з вашим президентом, він багато років не ходить на футбол. Як він реагує на ці події?

– Незадоволений. У нас президент дуже простий. Я вже повторював не один раз: чесні, справедливі, правила для всіх однакові. Конкуренція має бути, але правила для всіх мають бути однакові – от і все.

Ми знаємо, що грали катастрофічно проти Металіста 1925, нам не потрібно робити інтерв'ю, щоб знати, як ми грали в цьому матчі – звичайно, знаємо. Але ми також знаємо, який гол отримали. Вважаємо, що це не випадковість.

– Чому ви так вважаєте?

– Якщо проаналізувати 5 турів, то там 2 очки проти Карпат – навіть VAR не втрутився, тут 2 очки, тут остання секунда з Оболонню. В мене досвід великий, 23 роки в Україні я живу та граю – тому, думаю, є з чим порівняти.

– Тобто, ти вважаєш, що ми можемо повернутися до того, що раніше було?

– Якщо так будемо продовжувати – повернемося.

– Хотів тебе запитати про президента. Я робив велике відео про Донбас Арену – він з того моменту не ходить на футбол. Як він підтримує пристрасть до команди? Як це відбувається?

– Важко. Він страждає за кожну гру, за кожне тренування, телефонує, спілкуємося, аналізуємо. Звичайно, страждає, але не тільки він страждає – страждає сьогодні вся Україна, тому що в нас іде війна. Як людина страждає, як президент клубу страждає, страждає, як усі інші українці.

Він прокидається з думками: "Як допомогти Україні й українському народу?", йде спати з тією ж думкою, – сказав Срна у розмові з Романом Бебехом у програмі "ФУТБОЛ 360".

