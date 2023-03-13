"Чи шкодую я про заміни наприкінці гри? Ні. Для мене вони були логічними, враховуючи що наш суперник активно використовував подачі на останніх хвилинах. І два м'ячі, які ми пропустили, трапилися саме внаслідок цього.

Маліновський доклався до гола: відеоогляд матчу Марсель – Страсбур – 2:2

Дуже прикро, за рахунку 2:0 ми вже думали, що виграли. Мої гравці були розчаровані та засмучені в роздягальні, але ми повинні взяти зароблене очко та рухатися далі.

На мою думку, вирішальну роль в цьому матчі зіграла червона картка. Арбітр припустився помилки, бо не розуміє різниці між дотиком та реальним поштовхом, яку я, як гравець, знаю. Разом з непризначеним пенальті за фол на Санчесі у грі з Ренном, це вже друга несправедливість, з якою ми стикнулися у двох останніх матчах.

Це правда, що нам було дуже важко проти Страсбура, і це нормально, що суперники вивчають нашу систему і готуються для того, щоб зіграти проти нас якомога краще. Матчі між топ-клубами та командами з нижньої частини таблиці все складніші й складніші, всі борються за очки", – цитує Тудора L'Equipe.

Нагадаємо, Марсель з 30-ї хвилини грав у меншості, однак зумів забити два голи. На 88 і 89-й хвилинах Аолу оформив дубль і "вкрав" у провансальців перемогу. Руслан Маліновський вийшов у старті Марселя і провів на полі 81 хвилину. Едуард Соболь підсилив захист Страсбура на 67-й хвилині.

Після 27-ми турів Марсель йде у турнірній таблиці Ліги 1 другим, відстаючи від ПСЖ вже на 10 очок. Страсбур з 23-ма пунктами – п'ятнадцятий.

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