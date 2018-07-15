Він припустився фейлу року, а його ефектна дружина позує оголеною: все про арбітра фіналу ЧС-2018 Франція – Хорватія

Фінал чемпіонату світу 2018 обслужить аргентинець Нестор Пітана, хоча ще два місяці тому це було навіть складно уявити.

Пристрасть до баскетболу та кіно

Пітана в дитинстві захоплювався не лише футболом, але й баскетболом. Зі зростом 193 см він ідеально підходив для гри на паркеті та навіть отримав прізвисько "Велика стопа". Майбутній рефері викликався у регіональну баскетбольну збірну U-18, однак згодом все таки вирішив присвятити своє життя футболу.

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

Пітана у регіональній баскетбольній команді U-18

Пітана виступав за команди з нижчих ліг чемпіонату Аргентини, а паралельно здобував вищу освіту за спеціальністю "вчитель фізкультури". Крім цього, Нестор ще й встигав зніматись у кіно, засвітившись у аргентинському фільмі "Ла Фурія". Там він виконував роль тюремного охоронця.

Посвідчення Пітани, як гравця студентської футбольної команди

Епізодична роль Пітани у фільмі "Ла Фурія"

Ганьба року в Аргентині

Футбольну кар'єру Пітана завершив у 27 років та повністю присвятив себе суддівству. У 2007-му він дебютував у елітному дивізіоні чемпіонату Аргентини, а через три роки отримав статус рефері ФІФА. У 2014-му Пітана обслужив чотири матчі чемпіонату світу в Бразилії, стільки ж зустрічей він відпрацював на нинішньому Мундіалі.

Однак ще у квітні було складно уявити, що 43-річному аргентинцеві довірять фінал ЧС-2018. Справа в тому, що Пітана серйозно зганьбився у матчі Естудіантес – Чакаріта, припустившись декількох неймовірних фейлів. Спочатку він призначив сюрреалістичний пенальті у ворота господарів, не помітивши, що під час атаки Чакаріти м'яч вийшов за межі поля, приблизно на метр. Гру було продовжено, сфера влучила у корпус захиснику, а Пітана вказав на "позначку". На цьому фестиваль помилок рефері не припинився і згодом він зарахував взяття воріт, коли футболіст Чакаріти відверто сфолив у центрі поля та віддав гольову передачу на партнера, який перебував у офсайді.

Після жахливого суддівства Пітану було відсторонено на один тур чемпіонату Аргентини. На цей момент він вже перебував у списку ФІФА, як рефері ЧС-2018...

Ефектна дружина

Ще одна ізюминка Пітани – це його вибухова дружина Роміна Ортега. Мабуть, саме в її обіймах Нестор "зализував рани" після провального арбітражу. Друга половинка вже давно призвичаїла усю Аргентину до пікантних, а інколи навіть провокаційних фото. Це потрібно бачити...

#posparto Допис, поширений Romina Ortega (@romiiortegaa) 22 Бер 2018 р. о 12:48 PDT

Summer Допис, поширений Romina Ortega (@romiiortegaa) 18 Жов 2017 р. о 2:06 PDT

Пітана – лише другий аргентинський арбітр після Орасіо Елісондо, який обслужить фінальний матч чемпіонату світу. Якби не завершився матч Франції – Хорватія, його точно не звинуватять в упередженості. Аргентина на ЧС-2018 зазнала болючих поразок і від "шашкових" (0:3), і від "гальських півнів" (3:4).