Комо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Ніколя Кюном. Він поставив підпис під контрактом до літа 2029 року. Згідно з даними Transfermarkt, сума трансферу склала 19 мільйонів євро.

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"Ніко – гострий, технічний гравець, який відмінно відчуває простір. Він привносить креативність і енергію – якості, які ідеально відповідають нашому стилю гри. Він принесе в Серію А щось нове", – зазначив наставник Комо Сеск Фабрегас.

У минулому сезоні Кюн провів 51 матч за Селтік у всіх турнірах, забивши 21 гол і віддавши 15 результативних передач.

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