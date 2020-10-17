"Я до нього ставився наче до сина, тоді як він вчиняв неправильно зі мною, моєю родиною і працівниками клубу. Він молодий хлопець, тому краще це не обговорювати.

К'єза офіційно перебрався до Ювентуса

Він змусив нас опинитися в ситуації одного покупця та одного продавця. Він не хотів їхати в Англію, а в Італії його цікавив лише Ювентус, який добре читав ситуацію. Як наслідок, нам довелося дати йому бажане, як правильне бізнес-рішення", – цитує функціонера La Nazione.

Нагадаємо, що Федеріко К'єза перебрався до "Старої синьйори" за 10+40 млн євро. На Артеміо Франкі він провів 5 сезонів на професіональному рівні.

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