"Едді (Нкетіа) підсумовує, чого ми хочемо цього сезону щодо складу. Він був гравцем, який був дуже розчарований тим, що не стартував проти Манчестер Сіті і цього тижня тренувався, як звір.

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Багато гравців запитують: "Чому я не граю?", а річ у тому, що Едді каже всім: "Погляньте на всі причини, які я наводжу вам". Коли виступаєте з ним, ви знаєте, що отримаєте таку відповідь, тому що він не шукає виправдань чи чогось іншого. Він дивиться на власну гру та на те, що він може зробити для команди. Він – приклад, на який варто дивитися кожному.

Завжди дуже важко виграти першу гру, у цьому є щось особливе. Ми хотіли почати сезон добре і, думаю, зробили це дуже переконлива. Хоча гол, яким ми пропустили, ускладнив нам ситуацію. Ми були надзвичайно домінуючими та створили досить багато моментів, і це те, що ми повинні робити", – цитує наставника "канонірів" офіційний клубний сайт.

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