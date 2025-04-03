Басист Black Sabbath Гізер Батлер розповів про те, як узяв із собою на стадіон лідера гурту Оззі Осборна.

"Це був матч Англії проти якоїсь радянської команди, але я не пам'ятаю, якої саме. Коли Англія забила гол, Оззі прикинувся російським уболівальником і влаштував справжній цирк – дуже голосно обурювався і стогнав, а англійські глядачі навколо намагалися його втішити. Ніхто не впізнав його", – цитує Батлера The Telegraph.

Легенди року дадуть прощальний концерт на стадіоні Астон Вілли – вони зберуться разом уперше за 20 років

Нагадаємо, що нещодавно фанати Астон Вілли присвятили Оззі Осборну великий банер. Легендарний фронтмен Black Sabbath планує дати свій прощальний концерт на Вілла Парк. Він, як і весь склад гурту, вболіває за Астон Віллу.

Періодично Батлер виступав на концертах з гітарою, пофарбованою в кольори Вілли.