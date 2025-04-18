"Довбик і Ель-Шаараві тренувалися окремо, але з ними все гаразд, мені належить ухвалити рішення сьогодні чи завтра вранці. З Вероною дуже складно, вона закриває весь простір і вилітає в контратаки зі швидкістю тисяча миль на годину. Ми не повинні потрапити в тенета суперника. Ми хочемо виступити добре.

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Артем повинен більше виявляти себе, а команда має більше допомагати йому. Багато разів він стартує, а ми не даємо йому м'яч чи навпаки. Крім голів, нам також потрібна працездатність: боротьба, пресинг, повернення. Він працює над цим, але я все ще не задоволений, як, гадаю, і сам Довбик. Він повинен дати мені більше", – цитує Раньєрі Sky Sports.

Поєдинок Роми проти Верони відбудеться 19 квітня, початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наразі підопічні Клаудіо Раньєрі посідають 7-ме місце у турнірній таблиці Серії А з 54-ма очками.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Артем Довбик провів 41 матч за Рому, забив 16 голів та віддав 3 асисти, його контракт з клубом розрахований до 2029 року.

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