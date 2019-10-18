"Він повинен зрозуміти, чого справді хоче від життя", – Відаль назвав суть проблем Дембеле у Барселоні

Чилійський півзахисник Барселони Артуро Відаль поділився думкою про свого одноклубника Усмана Дембеле.

"Усман – футболіст з величезним талантом. Коли він досягне зрілості, то стане важливим гравцем для Барселони і збірної Франції.

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Але, очевидно, йому потрібно подорослішати. Почати прислухатися до свого тіла, бути краще підготовленим, щоб уникнути травм. Якщо ви хочете бути найкращим, то повинні вставати, їсти і лягати спати, думаючи про футбол. Я вважаю, що Усман в якийсь момент зрозуміє, що йому потрібно робити.

Я багато з ним спілкуюся. Він хороший хлопчик. Він хоче стати найкращим. Дембеле прибув у Барсу у віці 20 років без особливого досвіду. Усман повинен зрозуміти, чого він дійсно хоче від життя, усвідомити, де і з ким він грає. Але я думаю, що бачу його прогрес. Він повинен продовжувати в тому ж дусі", – наводить слова Відаля L'Equipe.

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