"Середовище в Ромі дійсно складне. Їм важко дати йому шанс рости, він повинен мати індивідуальність, щоб грати там, а також бути готовим до критики, коли не забиває.

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Він іноді здається трохи розлюченим, але забити 16 голів у перший рік у такому середовищі нелегко. І я думаю, що в нього є кілька серйозних кроків. Можливо, після року тренувань і тренера, який вірить у нього, він зможе досягти успіху", – цитує Пеллісьє TMW Radio.

Серджо Пеллісьє більшу частину своєї кар'єри провів у К'єво, також виступав за інші італійські клуби. В його активі 1 матч за національну команду своєї країни, у якому він відзначився забитим м'ячем.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Артем Довбик провів 41-у гру за Рому, забив 16 голів та віддав 3 результативні передачі. Контракт українця з римлянами розрахований до 2029 року.

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