Відомий іспанський журналіст Роджер Барнільс розібрав гру Владислава Крапивцова у грі Кубка Каталонії проти Андорри (3:2).

Крапивцов отримав вердикт від відомого іспанського журналіста після дебюту за Жирону – українець пропустив двічі (ВІДЕО)

"Учора Влад довів, що він воротар з характером, після того, як деякий час не мав ігрової практики. Серед переваг гра обома ногами, а з недоліків вчора – займав надто глибоку позицію у воротах. Вважаю, що Влад має довгострокові перспективи у команді, і я переконаний, що в наступному сезоні він повинен бути другим голкіпером Жирони", – заявив Барнільс.

Нагадаємо, що 2 квітня Жирона оформила ремонтаду в грі з Андоррою, відігравшись після 0:2, і вийшла у фінал Кубка Каталонії, де зіграє з Еспаньйолом.

ATURADES

Vlad va demostrar ahir ser un porter amb caràcter, després de temps sense jugar.

En la meva opinió, juga un passet massa enrere cosa que fa dificultar-li sortides i, en ocasions, blocar.



Malgrat això, va demostrar bona tècnica amb les mans quan va aturar. pic.twitter.com/5ctBH1RYYW — Roger Barnils (@rogerbarnils) April 3, 2025

Барселона прорвалася до фіналу Кубка Іспанії, втримавши перемогу над Атлетіко у матчі-відповіді