"Він повинен бути другим воротарем Жирони": Крапивцова розхвалили після дебюту та оцінили перспективи в клубі
Український голкіпер Жирони отримав компліменти на свою адресу після півфіналу Кубка Каталонії.
Відомий іспанський журналіст Роджер Барнільс розібрав гру Владислава Крапивцова у грі Кубка Каталонії проти Андорри (3:2).
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"Учора Влад довів, що він воротар з характером, після того, як деякий час не мав ігрової практики. Серед переваг гра обома ногами, а з недоліків вчора – займав надто глибоку позицію у воротах. Вважаю, що Влад має довгострокові перспективи у команді, і я переконаний, що в наступному сезоні він повинен бути другим голкіпером Жирони", – заявив Барнільс.
Нагадаємо, що 2 квітня Жирона оформила ремонтаду в грі з Андоррою, відігравшись після 0:2, і вийшла у фінал Кубка Каталонії, де зіграє з Еспаньйолом.
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