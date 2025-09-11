"Я провів все літо, розмовляючи з однією людиною: Енцо Марескою. Він сказав багато чудового про місто і клуб. Він порадив мені приїхати і грати тут, а потім я поговорив про це з родиною, і ми погодилися.

Варді офіційно завершив свій сенсаційний трансфер до новачка Серії А

Спочатку, коли ми обговорювали цю можливість, було багато факторів. Я спілкувався з близькими, але, на щастя, технології тепер дозволяють нам робити все. Я розмовляв з тренером і бачив по його очах під час відеодзвінка, як він хотів мене бачити, і я хочу бути готовим.

Кажуть, місто тихе, але в останні дні це зовсім не так. Мова трохи проблематична, але за допомогою футболу можна спілкуватися. Останні кілька днів були справді фантастичними.

Після розмови з власником і тренером ми дійшли висновку, що метою на сезон буде порятунок. У нас немає інших амбіцій, крім як залишитися в лізі. Ми постараємося викластися на повну, і в будь-який день будь-хто може перемогти будь-кого.

Ще з тих пір, як я був юнаком в Англії, я міг дивитися чемпіонат Італії в неділю вранці. Це, звичайно, більш тактичний чемпіонат, але я вже грав під керівництвом Марески, тому знаю, як грати в таких командах. Раньєрі? Я ще не розмовляв з ним, але знаю, що він сказав про мене багато хорошого.

Протягом всієї моєї кар'єри люди завжди сумнівалися в мені. Мені завжди вдавалося їх соромити. Думаю, ті ж сумніви були і щодо Кремонезе. Я поговорив з тренером Ніколою, і ми всі хочемо одного – врятувати команду. Ми хочемо спростувати прогнози щодо вильоту", – цитує Варді Fantacalcio.

