"У першому таймі у нас були злети та падіння, а другий був вражаючим. У Мілані ми зіграємо фінал перед фіналом.

Барселона – Інтер – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Ми говоримо про півфінал Ліги чемпіонів. Команди сильні. У них є досвід, і вони це сьогодні показали. У них була перевага у стандартних положеннях, маючи чотири чи п’ять високих гравців, і вони цим скористалися.

Ламін Ямаль показав нам шлях. Його гол, який скоротив відставання в рахунку до 1:2, був дуже важливим. Я задоволений командою. Ми добре попрацювали і повинні продовжувати боротися.

Стан Кунде? Нам доведеться почекати до ранку, – цитує Фліка Barсa Universal.

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