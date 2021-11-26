"Він дуже допоміг мені, тому що був моїм тренером, а потім однією з головних фігур, які переконали мене спробувати себе як тренер.

Клопп своєрідно відреагував на потенційне призначення Рангніка в Манчестер Юнайтед

Рангнік вплинув на всіх нас у той час. Він показав нам, що не треба "ходити за людиною у туалет" під час матчів. Тоді люди думали, що захисники зобов'язані просто переслідувати форвардів. Краще зупинитись, поки я не захопився і не став надто багато говорити. Він ще не призначений, тож давайте поважати всіх", – цитує Тухеля MEN.

Нагадаємо, Рангнік повинен очолити МЮ до кінця сезону, а потім отримає у клубі посаду консультанта.

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