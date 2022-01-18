Захисник киян Денис Попов розповів про настанови Мірчі Луческу під час занять і про те, що буде, якщо їх не дотримуватись.

"Коли прийшов Луческу всі хотіли проявити себе. Його всі дуже шанують. Його слово – закон. Ніхто не хоче потрапити під гарячу руку. Він завжди каже, що на тренуваннях ми маємо берегти один одного, адже наступного дня нам грати. Мовляв, проявляйте себе на полі, у грі.

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А тут треба один одного трохи берегти. Якщо бачиш, що не встигаєш, то краще прибери ногу – нехай він забере м'яч і піде. Луческу завжди нам це каже, завжди. Було таке, що іскри летіли. Це нормально, це футбол.

Чи Луческу колись зупиняв тренування і виганяв когось? На мою думку, було на зборах попередніх, влітку. Беніто він вигнав. Те, що я пам'ятаю. Він завівся, небезпечно стрибнув. І він його вигнав, якщо я не помиляюся. Я не тренувався тоді, на відео бачив. Потім пацани розповідали, що Беніто почав божеволіти, і він його вигнав", – резюмував Попов в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

Нагадаємо, Олабіран Муїва не входив у плани румунського фахівця, а тому "біло-сині" віддали його в оренду в Горіцу. 23-річний вінгер у Хорватії провів лишень 23 хвилини цього сезону.

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