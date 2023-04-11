"Ми зберегли ворота сухими на чужому полі. Це важливо, перш за все, через впевненість гравців. З огляду на нашу манеру гри, я думаю, що ми багато розкриваємося. Вважаю, що початок був винятковим, рахунок міг би бути 1-1 або 2-2 після десяти хвилин. Іноді вимагаю, щоб гравці підіймалися вище, намагалися перехопити м'яч та мали можливість відійти назад, як це робили Кастельянос та Циганков.

Страждання Циганкова від жадібних партнерів у відеоогляді матчу Барселона – Жирона

У нас справді є навички, щоб володіти м'ячем, але складно починати від воротаря і накопичувати передачі, бо це великий ризик. Загалом, була можливість контролювати м'яч на чужій половині поля. В першому таймі ми виглядали краще, гра була дуже змістовною. Зрештою, потрібно розуміти, що Барса мала моменти, аби перемогти.

Таті багато нам дає. Він плакав у роздягальні. Нападникам боляче втрачати шанс. Він вважає, що міг віддати пас на Циганкова, коли вони двоє вибігали на воротаря, але він багато для нас зробив протягом сезону. І продовжить робити, я переконаний. Він подарує нам ще багато радості", – цитує наставника Жирони Marca.

Жирона наразі посідає 10 місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 35 очок. Наступний матч команда Мічела Санчеса проведе 16 квітня проти Ельче.

Циганков привіз із Камп Ноу сенсаційну нічию – хороший матч українця зіпсували партнери, які не дали забити