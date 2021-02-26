Схоже, інформація про можливий переїзд в Краснодар довела до істерики нападника Хатайспора Аарона Бупендзу.

"Бупендза не хотів їхати в Краснодар. Він прийшов до мене в офіс о 4-й ранку. Є відеозапис, на якому він плакав, кладучи голову мені на коліна, я не буду поширювати його", – цитує президента клубу Абдурахіма Албайрака FBEvolution.

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За інформацією ЗМІ, Аарон перебував за крок до підписання угоди з Краснодаром, але сторони не змогли домовитись про деталі контракту. Нагадаємо, у послугах габонського нападника також серйозно зацікавлене київське Динамо.

Наразі Бупендза є найкращим бомбардиром турецької Суперліги. В його активі 18 м'ячів у 23 матчах чемпіонату.

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