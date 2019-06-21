"Він піднімає суму в 5 разів, а у нього шансів нуль", – Морозюк розповів про більярд з Гармашем

Гравець Різеспора Микола Морозюк розповів про своє ставлення до азартних ігор.

"Я азартна, в хорошому сенсі цього слова, людина. Люблю грати в будь-які азартні ігри. Але добре, що у мене є внутрішній стоп. Не було жодного разу в житті, аби мене затягувало, аби я хворів іграми, крім футболу.

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В букмекерських конторах вже багато років не ставлю. Не цікаво, адже це небезпечно. Свого часу ставив мінімальні ставки, можна сказати, копійки. Я зрозумів для себе, що це до добра не доведе і у певний момент вирішив, що треба закінчувати.

Найбільше люблю грати з Гармашем в більярд. Він коли бере у руки кий, я розумію, що можу йому давати фору в 6 куль. Коли починаємо партію, він називає суму, а я відповідаю, що за такі гроші навіть грати не буду. Він піднімає суму у 5 разів, а у нього шансів нуль. А після поразки каже: "Дай я відіграюсь", – сказав Морозюк у програмі Sport Traveler UA.

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