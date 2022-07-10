"Дуже жахлива звістка. Болюча... Невідворотна втрата... Сергій Баланчук! 47 років. Загинув, захищаючи нашу країну у війні з підступними і ні чим не цураючимися рашистами. Загинув від ворожої артилерії під Бахмутом...

Екс-гравець Динамо загинув на фронті у Донецькій області – він виховувався разом з Шовковським та Ващуком

Ми навчалися разом в одному класі. Він був найкращим учнем серед усього нашого спеціалізованого футбольного класу і закінчив школу з золотою медаллю! Починали разом шлях у футболі. І доречі, він перший серед усіх нас потрапив після школи з Динамо-3 в дублюючий склад Динамо і закріпився в команді... Ми з ним разом прийшли в першу команду Динамо 18 грудня 1993 року, разом з Сергієм Федоровим.

Можно розповідати багато, але скажу одне – він завжди професійно і відповідально ставився до всього, з чим мав справу. Він захищав нашу країну! Захищав на нашій території! Він боровся за нашу незалежність! За нашу Свободу! Свободу, яку ми обираємо самі! Свобода – це не те, що вам можуть дати! Це те, що неможливо забрати!

Ми боремося, віддаючи найцінніше, що у нас є – життя синів і дочок нашої України. Внутрішнє наше коло стискається, ми втрачаємо людей у цій війні, тому нам вкрай необхідно посилювати зовнішнє кільце підтримки, підтримки усього світу задля нашої якнайшвидшої перемоги над рашистами. Нам вкрай необхідна допомога для перемоги здорового глузду над бункерним маразмом, від якого вже увесь цивілізований світ відвернувся! І ми обов’язково переможемо, тому що козацькому роду нема переводу!

А сьогодні я сумую! Я сумую тому, що наша Україна втратила одного зі своїх Захисників, батьки втратили Сина, сестра втратила Брата, а діти – Батька! Спочивай з миром! Земля тобі пухом! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ і Героям Слава! Все буде Україна! Але обов’язково – Смерть ворогам!" – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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