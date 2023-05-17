"Я бачив кілька публікацій у твіттері та жартував із Ґюндоґаном про те, що за останні кілька місяців він перетворився на Зідана, коли той був у найкращій формі.

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Іноді потрібно почати сяяти, і Ілкай робить це в завершальній частині цього сезону", – розповів Вокер в інтерв'ю клубному сайту.

Ґюндоґан безпосередньо взяв участь у шести голах Манчестер Сіті в останніх трьох матчах у всіх турнірах. Він забив чотири м'ячі, а також віддав дві результативні передачі. У першому поєдинку проти Реала півзахисник став співавтором голу, який допоміг "містянам" зрівняти рахунок.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє проти мадридців 17 травня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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